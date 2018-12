«Prodotti del pomodoro, basta ribassi: settore a rischio»

Condividi

Linkedin email

Anicav, la più grande associazione di rappresentanza delle imprese di trasformazione del pomodoro al mondo, lancia l’allarme sul prezzo delle conserve: gli sconti della grande distribuzione stanno mettendo a rischio le imprese del settore, che per produrre sono costrette a ricorrere al credito per un valore tre volte superiore ai mezzi propri, a fronte di un mercato che paga il prodotto sempre meno. L’associazione ha commissionato al Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli lo studio “Analisi del costo industriale nel settore delle conserve di pomodoro”. Per l’Anicav, esiste un prezzo minimo, al di sotto del quale non bisognerebbe mai scendere. Tenendo conto di tutti i passaggi, dall’acquisto della materia prima, all’imballo, fino al trasporto, il personale e gli ammortamenti, il costo medio di produzione dei pelati da 500 grammi è 0,228 euro e quello della passata da 700 grammi è 0,384 euro. A questi vanno aggiunti i costi di etichettatura e imballaggio secondari, e quelli generali di struttura – amministrazione, assicurazioni, marketing, ecc- che pesano tra il 6,2% e 6,5% sul valore di produzione.

Per il presidente di Anicav, Antonio Ferraioli – intervistato da Rosaria Amato su Repubblica -, i risultati dello studio «potranno rappresentare la base da cui partire per avviare un’interlocuzione con il mondo della distribuzione finalizzata ad affermare la qualità e la tipicità del pomodoro da industria italiano e aprire un nuovo scenario per la filiera, contribuendo alla “evoluzione”, in ambito mercantile, dei derivati del pomodoro da commodity a basso costo a prodotti di qualità, sostenibili sotto il profilo ambientale, sociale ed etico. Riteniamo, infatti, che l’interesse del consumatore non può e non deve essere salvaguardato esclusivamente abbassando i prezzi: è necessario il rispetto dell’etica nel lavoro e nelle relazioni commerciali, tenendo ben ferma la qualità delle produzioni». (r.a.)

(Ph. Shutterstock)