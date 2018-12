“Veneti Liberi”: «la Lega ex Nord rovina il nostro futuro»

Condividi

L’associazione “Veneti liberi” ha lanciato un appello a tutte le persone, privati cittadini o politici, che non sono d’accordo con le politiche dell’attuale giunta Regionale del Veneto, in vista delle elezioni del 2020. Non si tratta di fondare un nuovo partito, spiegano i promotori dell’iniziativa, ma un «monito rivolto alla cittadinanza e alla politica, a chi si vuole opporre al governo regionale e al groviglio di interessi che lo sostengono da ormai vent’anni». «La gente comune – spiega il comunicato dei promotori dell’iniziativa – vive sulla propria pelle le conseguenze di questo sistema malato, ma nessuno sembra essere in grado di dire con forza che la Lega ex-Nord sta rovinando il nostro futuro. Il sistema mediatico viene utilizzato dalla propaganda di Zaia come un megafono martellante, mentre le principali opposizioni politiche (M5S e Pd) sembrano essersi convinte che il Veneto sia una causa persa».

«Non è così. Zaia e i poteri forti che lo sostengono hanno già scavat­­o un profondo solco fra loro e la gente comune – prosegue la nota -. Sempre più veneti domandano una terra in cui sia possibile respirare, lavorare dignitosamente e con la sicurezza di una sanità gestita negli interessi del popolo. Ai veneti liberi, agli uomini e le donne di buona volontà di ogni parte politica: solo noi possiamo riprenderci la dignità che ci è stata tolta. Insieme, possiamo rendere le prossime regionali un momento di liberazione. Ai politici di opposizione chiediamo di abbandonare le trite formule del passato: non sarà un finto civismo o una sbiadita proposta di cambiamento a liberare il Veneto. Solo ripartendo dalla radicalità dei problemi della nostra terra Zaia – conclude il comunicato – può essere battuto». (t.d.b.)