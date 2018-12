Padova, muore bimba dimessa due volte: medici indagati

Condividi

08:57 – Lo scorso 13 dicembre una bambina di 10 mesi è deceduta all’ospedale di Padova dopo che a Pordenone era stata dimessa per due volte dal pronto soccorso. Ora la procura di Padova ha deciso di iscrivere nel registro degli indagati tre medici friulani, accusati di non aver preso le necessarie misure per curare al meglio la vittima, Leticia Gyamsi, figlia di una coppia ghanese, colpita da un’emorragia intestinale causata da un batterio o un virus. «Saranno le autorità competenti ad esprimere un giudizio – ha commentato Roberto Dall’Amico, direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 Friuli Occidentale -. Dalla ricostruzione interna al reparto, la bambina pur avendo una gastroenterite non ha perso peso, presentava delle condizioni generali buone, le scariche diarroiche erano prive di sangue. Non è stata rilevata febbre. Non è mai stato rilevato dolore. Due medici dell’ospedale, con esperienza clinica pluriennale, e il pediatra di famiglia, che conosceva bene la bambina, hanno riportato lo stesso esame obiettivo e hanno proposto lo stesso programma di trattamento e follow up. Difficile che tre professionisti esperti e abituati alla gestione di bambini con vomito e scariche liquide abbiano tutti sottovalutato quanto stava succedendo». (t.d.b.)

