Autonomia Veneto, Zaia: «non firmo testo annacquato»

12:30 – Manca poco più di un mese e mezzo all‘intesa tra il governo e le Regioni che hanno chiesto l’autonomia, tra cui il Veneto tramite referendum. Il governatore Luca Zaia però, soprattutto dopo alcune dichiarazioni politiche, teme che le richieste della sua Regione possano essere ignorate o limitate. «Reputo il presidente del Consiglio una persona seria e non sprovveduta. Per questo il premier Conte sa benissimo che sulle 20 materie a legislazione concorrente e sulle 3 di competenza statale per cui è possibile la delega, la Costituzione prevede la possibilità di attribuire alle Regioni “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” – ha detto Zaia -. Divagazioni sul tema non ci devono essere, né da parte delle Regioni né tanto meno da parte del governo. Se così non fosse, vorrebbe dire che i cittadini sono presi in giro».

«Sono pronto alla firma – aggiunge il presidente della Regione – ma non firmerò un testo annacquato: non vorrei che qualcuno, e non mi riferisco a una persona in particolare, pensasse che al Veneto basta una conferenza stampa per firmare un progetto serio com’è quello dell’autonomia. Mi risulta che Di Maio abbia firmato un contratto con Salvini e che Salvini abbia firmato un contratto con Di Maio. E in quel contratto c’è scritta l’autonomia del Veneto. Sarebbe imbarazzante per i Cinquestelle in Veneto sostenere l’autonomia fin dal referendum e a Roma invece no: vorrebbe dire cancellare quel partito sotto il profilo della credibilità. Chi pensa di fermare l’autonomia con argomentazioni ridicole, del tipo “così l’Italia si spacca in due” – aggiunge -, non difende altro che l’assistenzialismo. A queste persone lancio una sfida: abbiate il coraggio di prendere in mano carta e penna per presentare subito una proposta di modifica della Costituzione repubblicana. Ricordo infatti che i padri costituenti hanno scritto un testo autenticamente federalista, che prevede – conclude Zaia – la possibile devoluzione di 23 materie». (Fonte: Ansa 11: 27)