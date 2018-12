Condividi

Linkedin email

Un violento scontro tra auto avvenuto questa mattina a Montorso (Vicenza) ha provocato il grave ferimento di due persone tra cui un bambino di 6 anni. A rendere noto il fatto gli stessi vigili del fuoco in un comunicato. La squadra di pompieri è intervenuta per estrarre i feriti dalle lamiere e mettere in sicurezza la strada. Illeso invece l’altro automobilista a bordo della Honda che per motivi ancora da chiarire si è scontrata con la Ford Fusion. (t.d.b.)

(ph: Vigili del Fuoco Veneto)