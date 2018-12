Ristoratori vs prosecco: «vino “truccato”, meglio lo spumante»

Condividi

Linkedin email

L’ “Osteria di Ramandolo” a Nimis, in Friuli ha deciso di escludere completamente dalla loro lista vini il Prosecco. «Non ce ne vogliano i produttori di Prosecco – spiegano i titolari su Facebook – ma c’è un’enorme differenza qualitativa tra un vino che rifermenta velocemente in autoclave per un paio di mesi ed al quale bisogna lasciare un notevole residuo zuccherino per “mascherarne” l’acidità e uno spumante che rifermenta piano, piano e rimane in bottiglia per almeno un anno e mezzo (a volte anche 5 anni e oltre!) e che non ha bisogno di “trucchetti zuccherini” per esprimere la sua aroma e la sua persistenza. Abbiamo, se volete, la presunzione di pensare che chi fa il nostro mestiere non debba solo vendere solo ciò che va di moda, bensì abbia anche il compito di comunicare il proprio territorio e le sue eccellenze. Da queste convinzioni – conclude il post – con l’aiuto di Andrea Venier e in collaborazione con Gunnar Cautero de “L’Osteria Della Stazione L’Originale” di Milano, abbiamo sviluppato il logo locale deprosecchizzato. (t.d.b.)

(ph: Ivanchick – Shutterstock)

ph FB Osteria di Ramandolo