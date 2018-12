Capodanno, sicurezza: tutte le misure nei principali comuni veneti

Condividi

I principali comuni del Veneto si preparano alle feste in piazza per Capodanno e i diversi sindaci hanno reso note attraverso comunicati le varie ordinanze emesse per la sicurezza e alcuni divieti. Pesa la memoria dei tragici fatti della discoteca di Corinaldo e l’attentato ai mercatini di Natale a Strasburgo. Sui botti invece non tutti sono uniformi, tra chi li vieta e chi non vi rinuncia. A Vicenza nel centro storico saranno vietate le bottiglie di vetro, pena sanzioni che vanno dai 25 ai 500 euro. Vietato anche vendere bevande in vetro o lattina dalle 21 del 31 dicembre alle 6 del 1 gennaio. Vietati inoltre i petardi. A Verona l’appuntamento è in piazza Bra, dove ci sarà il numero chiuso, con accesso consentito al massimo a 25 mila persone. Saranno posizionate le barriere new-jersey come misura antiterrorismo e il traffico sarà interdetto. Anche qui vietati contenitori di vetro e petardi. Il divieto si estende anche allo spray urticante. A Treviso la festa è in piazza dei Signori dove ci saranno agenti e barriere anti-terrorismo. Anche a Venezia vietato spray al peperoncino e contenitori di vetro per la festa a San Marco con multe da 25 a 500 euro per i trasgressori. A Padova in occasione della consueta festa in Prato della Valle con musica e spettacolo pirotecnico il Comune ha disposto la chiusura al traffico delle strade che circondano la grande piazza, da via Cavazzana a via Donatello. (t.d.b.)