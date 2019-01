“Ristoranti che passione”, ecco la guida del 2019

Condividi

Se c’è la passione, si va davvero lontano. Ne sono una tangibile dimostrazione Riccardo Penzo, fondatore di Ristoranti Che Passione, network dell’enogastronomia, e i ristoratori da lui selezionati nella guida RCP 2019. L’edizione numero 10 è stata presentata a La Posa degli Agri, raffinato locale a Polverara in provincia di Padova, alla presenza di ristoratori e giornalisti. Tante le novità raccontate e tanti i locali premiati. Tra le novità evidenziamo l’aggiunta, nella guida cartacea e online, delle province di Brescia e Trieste, perché la passione si espande, e la copertura di tutto il Veneto, regione in cui nasce RCP. Da quest’anno, inoltre, la guida può vantare il prestigioso patrocinio del Consiglio della Regione Veneto. «Diamo il patrocinio a iniziative di valore e riconosciute per la qualità e la passione che infondono» ha commentato, durante la serata, Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio Regionale.

Un’altra importante novità del 2019 è la proposta dell’Alta Scuola Ambasciatori di sala. Il ricercatore e docente Matteo Rizzato, Silvia Baratta, titolare dell’agenzia di comunicazione Gheusis, e lo stesso Riccardo Penzo, desiderano promuovere un percorso per formare personale che sappia accogliere il cliente, riconoscerne le emozioni e comunicare al meglio in sala quanto arriva dalla cucina (maggiori info su www.ambasciatoridisala.it). Ottimi numeri, infine, anche dal fronte web e social: il sito RCP si è aggiudicato il primo premio europeo ai web awards e l’App gratis, che permette al ristoratore di ottenere una reportistica aggiornata, è sempre più scaricata. Numerosi i premi conferiti durante la serata, che vi presentiamo di seguito. Special guest star dell’evento Nicola Canal – Il Canal , fenomeno web o, come si definisce lui, «mona importante, influencer puito», a cui è andato il premio “Miglior comunicazione”, per aver saputo, attraverso i suoi irriverenti video, comunicare perfettamente e con orgoglio la tradizione enogastronomica del Nordest. Che dire, quindi? In vista del nuovo anno… Cin cin! Con Passione!

(Ph. Canalilcanal / Instagram)