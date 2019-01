Treni più cari in Veneto, dal primo gennaio aumenti sui regionali

Condividi

Linkedin email

Da oggi, primo gennaio 2019, chi viaggia con un treno regionale in Veneto pagherà il 2% in più. Si tratta dell’adeguamento tariffario calcolato in base ai dati Istat sull’inflazione che la Regione Veneto applica ai biglietti dei mezzi su rotaia. In soldoni per le corse singole si sborseranno 10 centesimi in più mentre per gli abbonamenti l’aumento si attesta tra 1 e 2 euro.

Roberto Nardo, presidente di Adiconsum Padova, commenta: «non siamo soddisfatti dell’aumento medio sui treni regionali ma le cose più importanti sono la qualità del servizio e la puntualità dei treni. Anche se prendiamo atto che Trenitalia si sta rinnovando in positivo, con meno ritardi e più posti disponibili, questo non basta. Sono ancora tanti i pendolari che viaggiano in condizioni non dignitose. I miglioramenti devono essere di più». (a.mat.)

Fonte: Nuova Venezia