Epifania, nel Vicentino messa contro la Pedemontana

Il comitato Coordinamento Veneto Pedemontana alternativa organizza per il giorno dell’Epifania una messa con don Albino Bizzotto, fondatore dei “Beati costruttori di pace” per celebrare la «Madre Terra» e protestare contro chi la danneggia. «Ci rivolgiamo ancora una volta a tutte le coscienze da un luogo simbolo i prati e i campi del Parco Regionale delle Rogge dei comuni di Bassano del Grappa, Rosà e Cartigliano – scrivono gli organizzatori in un comunicato – . A tutte le coscienze chiediamo di non mancare, chiediamo di concedere un momento di riflessione su quello che stiamo facendo alla Madre Terra per toglierla alle mani di custodi malvagi. Saremo in un luogo simbolo tra opere abusive come i caselli di Strada Pedemontana Veneta, il centro direzionale di Sis e la lottizzazione del Pi del Comune». «Ecco la verità: Madre Terra è interessata solo alla vita, nella sua varietà, bellezza e profondità – aggiunge don Bizzotto -. È lei a fornire gli elementi primari a tutti gli esseri viventi indistintamente. Sappiamo che con la nostra attività antropica di sfruttamento e di inquinamento stiamo mettendo velocemente e seriamente in crisi la sua resilienza con il rischio di sparire come genere umano. Stiamo già sperimentando in ogni parte del mondo gli eventi estremi del cambiamento climatico e del surriscaldamento dal pianeta».

«Ancora non lo è, ma l’impegno per la vita, e quindi per la Terra, ha precedenza assoluta su tutti i tipi delle nostre attività. Abbiamo le nostre resistenze a cambiare il nostro sistema fondato sui soldi. Per questo sentiamo la debolezza della nostra proposta, ma non possiamo non fare conto della ragionevolezza e dell’umanità di ciascuno per condividere l’urgenza e la concretezza degli obiettivi e delle decisioni da prendere, a partire dal nostro habitat quotidiano. Con fiducia, come gli scorsi anni, chiediamo di trovarci e partecipare assieme alla “Epifania della Terra”. Quest’anno – conclude don Bizzotto – ci troveremo domenica 6 gennaio a partire dalle ore 14 su un prato in via Riva Bianca, nella zona del Parco delle Rogge tra Bassano e Rosà».

(ph: YouTube – don Albino Bizzotto)