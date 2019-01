Forza Italia all’attacco: «quante Leghe ci sono?»

Condividi

«Ma quante leghe esistono? La Lega del segretario nazionale Toni Da Re, che in Veneto fa il diavolo a quattro contro il reddito di cittadinanza anche agli stranieri, è la stessa Lega di Matteo Salvini, che a Roma si è impegnato a votare per questo provvedimento?». E’ la domanda che si pone il deputato di Forza Italia Roberto Caon.

«E’ tempo che i leghisti veneti smettano di insultare l’intelligenza dei loro concittadini e dicano come la pensano davvero sull’operato del governo – continua -. Sappiamo tutti che non è possibile escludere gli stranieri dal reddito di cittadinanza senza cambiare la Costituzione. Quindi la finiscano una buona volta con queste prese in giro e decidano finalmente da che parte stare: da quella del loro territorio, oppure da quella di un governo che ha dimostrato di non tenere in alcun conto gli interessi del Veneto». (a.mat.)

(ph: Facebook Roberto Caon)