«Dall’Africa in barcone a rubarvi la pensione»: censurata filastrocca “razzista”

Condividi

Linkedin email

Dopo il caso del vicesindaco di Trieste che ha gettato via vestiti e giaciglio di un senzatetto, ora scoppia quello di un assessore leghista di Monfalcone, sempre in Friuli, Massimo Asquini, che su Facebook ha condiviso una filastrocca contro i migranti che sta facendo molto discutere sui social. La filastrocca è stata censurata da Facebook come possibile contenuti razzista, ma l’assessore afferma di averla trovata in rete e che stava solo scherzando. Lo difende anche Anna Cisint, sindaco di Monfalcone, comune già balzato agli onori delle cronache per i bimbi bengalesi esclusi dall’asilo. (t.d.b.)