Banche, ok governo a decreto salva-Carige: «garanzia statale»

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge per il salvataggio di Banca Carige, commissariata dalla Bce la settimana scorsa. Il dl, spiega un comunicato, prevede la possibilità per la banca «di accedere a forme di sostegno pubblico della liquidità che consistono nella concessione da parte del ministero dell’Economia e delle Finanze della garanzia dello Stato su passività di nuova emissione ovvero su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d’Italia». Inoltre, è prevista la possibilità per Carige di accedere a una ricapitalizzazione pubblica a scopo precauzionale, volta a preservare il rispetto di tutti gli indici di patrimonializzazione anche in scenari ipotetici di particolare severità». Dura la reazione delle opposizioni, che accusano Lega e M5S di aver attuato la stessa forma di tutela messa in campo dal centrosinistra con il decreto salvabanche, deprecato per anni dalle attuali forze di governo.

«Il Governo populista – attacca l’ex premier Matteo Renzi – approva il decreto salva banche per aiutare correntisti e risparmiatori di Genova. Esattamente ciò che era già accaduto a Arezzo, Ferrara, nelle Marche, a Chieti, in Veneto, a Siena. Quando lo facevamo noi eravamo attaccati come amici dei potenti, quando lo fanno loro cercano di far credere che sia solo un aiuto ai risparmiatori. La verità è che – anche sulle banche – ci hanno massacrato con bugie, fake news e insulti. Come Ilva, Tap, Terzo Valico, trivelle, 80euro, Jobs Act, Alternanza Scuola Lavoro. Quante fandonie hanno raccontato agli italiani! Oggi hanno fatto una cosa giusta per i risparmiatori. E facendo la cosa giusta hanno dimostrato di aver spudoratamente mentito per quattro anni». (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Imagoeconomica)