Glutei scolpiti: la trovata social del Museo Canova

Quando si dice avere dei glutei… scolpiti! «Vi siete già iscritti in palestra?»: non è la pubblicità di una sala fitness, ma una simpatica idea del Museo Canova di Possagno per promuovere la gipsoteca trevigiana dedicata allo scultore neoclassico. Il “lato b” è in effetti quello di Creugante da Durazzo, pugile dell’Antica Grecia, scolpito dall’artista veneto nel 1794.

Molti i commenti divertiti, ma c’è anche chi non apprezza la trovata pubblicitaria pubblicata su Facebook: «ma siete impazziti? – scrive un’utente – Ricordatevi che siete un museo». Piaccia o non piaccia, il post ha comunque centrato l’obbiettivo: far parlare del museo e farlo conoscere al grande pubblico dei social, con ironia e leggerezza.