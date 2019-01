Salva-Carige, Bisato (Pd): «bravi gialloverdi: come noi con BpVi e Vb»

Condividi

«Anche Lega e Cinque stelle salvano le banche se questo è utile per salvare i correntisti. Il decreto con cui il Consiglio dei Ministri ha deciso di salvare la Cassa di Risparmio di Genova e i correntisti è un atto di responsabilità. A memoria, il primo di questo governo». Il segretario veneto del Partito Democratico, Alessandro Bisato (in foto), commenta favorevolmente il provvedimento, ricordando come «sia in linea con quanto fatto dagli esecutivi del Pd negli anni passati per tutelare i risparmiatori, i correntisti e il sistema bancario italiano.

«Fosse capitato a noi – prosegue Bisato – avremmo agito nello stesso modo, come del resto abbiamo fatto quando andarono in crisi le quattro banche dell’Italia centrale e le due banche venete. In prospettiva, le violente polemiche sollevate a suo tempo dagli esponenti della Lega e di Grillo, appaiono oggi ancora più sciocche e strumentali. Ora verificheremo se ci sarà lo stesso stillicidio di notizie false e di attacchi strumentali che ci sono state in occasione dei salvataggi dei correntisti di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca o si userà il solito metodo dei due pesi e due misure». (r.a.)

(Ph: imagoeconomica)