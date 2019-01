Vicenza, morto l’11enne che si era impiccato ad un mobile

Condividi

Non ce l’ha fatta il bambino di 11 anni che 5 giorni fa era stato trovato dai genitori agonizzante in salotto con una sciarpa stretta attorno al collo e agganciata ad un mobile (clicca qui per leggere). Le sue condizioni erano sembrate subito disperate: aveva ricominciato a respirare in modo autonomo ma i danni al cervello erano troppo gravi. Dopo le sei ore di osservazione previste per legge, la commissione medica ha decretato la morte celebrale. I genitori, in un ultimo gesto d’amore, hanno deciso di donare gli organi e le cornee del piccolo.

La procura di Vicenza nel frattempo vuole vederci chiaro: ha già aperto un fascicolo per istigazione al suicidio a carico di ignoti e visionerà telefonino e pc dell’11enne. I carabinieri, dopo le indagini, ipotizzano che il gesto doveva essere solo dimostrativo dovuto alla gelosia nei confronti del fratello più grande, affetto da una grave patologia, e di quello in arrivo. Un modo per attirare le attenzioni dei genitori che si è trasformato in tragedia. (a.mat.)

Fonte: Corriere del Veneto

(ph: shutterstock)