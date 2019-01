Carige, testo decreto uguale a quello Gentiloni

Condividi

Il decreto salva-Carige approvato lunedì sera dal governo Conte è identico in ogni dettaglio al Dl 237/2016, approvato dal governo Gentiloni per i salvataggi di Mps, Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Dalle regole sulle garanzie dello Stato fino ai meccanismi, il testo uscito dal Consiglio dei ministri è fedele in tutto e per tutto al decreto 2016: l’unica differenza, ovviamente, è l’indicazione “Banca Carige” al posto di “banche italiane“.

La notizia è stata data dal Sole 24 Ore: al netto della tenzone politica e delle accuse reciproche tra l’esecutivo Lega-M5S e le opposizioni che a suo tempo hanno redatto e approvato il provvedimento originale, pertanto, la sola evidenza è che il nuovo decreto è uguale a quello del Partito Democratico tanto criticato dalle attuali forze di governo. (r.a.)