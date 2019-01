Autonomia Veneto, Finco (Lega): «da Forza Italia solo bidoni»

Condividi

Il capogruppo della Lega nel consiglio regionale del Veneto Nicola Finco (in foto) risponde alle critiche di Forza Italia sui ritardi in tema di autonomia. «Siamo stati a lungo al governo con Forza Italia – ha detto Finco all’Adnkronos – con l’allora premier Berlusconi, e in tema di federalismo e autonomia da parte loro abbiamo ricevuto solo dei gran bidoni e non si è fatta alcuna riforma. «Se non si fa l’autonomia – ha aggiunto – tanto vale che il governo vada a casa. Se non si rispetta la volontà di due milioni e mezzo di veneti che si sono espressi per l’autonomia della Regione, allora non vale più la regola democratica». (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph: Facebook – Nicola Finco)