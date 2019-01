Confedercontribuenti: «saldo e stralcio è un inganno, norma inutile»

Condividi

«La norma sul saldo e stralcio delle cartelle esattoriali (clicca qui per leggere cos’è e chi ne ha diritto) è un inganno per i contribuenti onesti». Queste le parole del presidente di Confedercontribuenti Carmelo Finocchiaro che lo definisce senza giri di parole «uno strumento inutile e non utilizzabile da milioni di contribuenti in Stato di difficoltà economica. Un tradimento per le imprese, lasciate fuori. Insomma una vergognosa operazione mediatica, inutile a fare uscire dagli incubi milioni di italiani».

Poi attacca l’Isee, il parametro usato per identificare i soggetti che possono aderirvi: «è un’invenzione che non fa giustizia delle situazioni reali dei contribuenti. Intanto perché non fotografa la situazione dei contribuenti al momento dell’adesione, e perché non tiene conto del reale indebitamento dei contribuenti». Finocchiaro chiede al governo una modifica sostanziale alla norma «salvo che il Governo non abbia deciso di proporre una norma inutile, per pura demagogia elettorale. Ma noi contribuenti terremo conto di queste scelte sbagliate. Lo sappiano». (a.mat.)

(ph: imagoeconomica)