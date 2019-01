Feltri: «articolo su terroni scritto da calabrese. M5S ignoranti come travi»

Condividi

Vittorio Feltri risponde ai numerosi attacchi arrivati dopo la prima pagina di questa mattina di Libero che intitolava “Comandano i terroni”. «Nel nostro articolo non c’è alcuna connotazione negativa visto che diciamo come dal sud hanno preso tante cariche, pur non contando un cazzo economicamente».

Poi si rivolge al leader del Movimento 5 Stelle: «non mi sorprende Di Maio, che sicuramente non è analfabeta, ma illetterato, altrimenti saprebbe che terrone è termine colloquiale, scherzoso e senza valenze negative. Se sapesse leggere avrebbe letto l’articolo della giornalista che è una leggermente calabrese, di Reggio Calabria e non se ne vergogna. Inoltre la giornalista che lo ha firmato scriva anche polentone, che ha valenza negativa, ma nessuno se ne è lamentato. E conclude dicendo: «il problema dei 5 Stelle è che sono ignoranti come travi». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos