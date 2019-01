Il bidello più sexy d’Italia lavora in una scuola elementare del Veneto

Condividi

Si chiama Mirko Pecchio, ha 27 anni, è originario di Napoli ma lavora come collaboratore in una scuola primaria di Motta, nel Trevigiano. Mercoledì pomeriggio è stato ospite di Pomeriggio 5 e la D’Urso l’ha presentato come bidello più sexy d’Italia. Il suo nome d’arte sui social è Pek ed oltre a lavorare in un istituto scolastico è un modello, fotografo e videomaker. Mirko è ha fatto furore per delle foto senza veli pubblicate sui social. (a.mat.)