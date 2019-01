Migranti, Da Re (Lega): «se M5S ostacola Salvini meglio cambiare»

Condividi

Il segretario nathional della Lega Gian Antonio Da Re auspica una nuova maggioranza dopo la quasi crisi sulle navi ong di migranti. Lo riporta Marco Bonet sul Corriere del Veneto di oggi a pagina 3. «Se Conte e i Cinque Stelle continueranno a contrastare Salvini nella sua battaglia contro l’immigrazione clandestina penso che un nuovo governo non solo sarebbe possibile ma auspicabile» ha detto Da Re. Non si tratterebbe di tornare al voto, ma di attuare il cosiddetto “ribaltone“, cioè far entrare al governo Forza Italia più 50 “responsabili” per appoggiare una nuova maggioranza che, assicurano i fautori di questa opzione sia nella Lega che tra gli azzurri, non ostacolerebbe il percorso dell’autonomia, ma anzi lo renderebbe più veloce, sbloccando inoltre il tema Tav. (t.d.b.)

(ph: Facebook – Gianantonio Da Re)