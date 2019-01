Renzi: «Salvini datti una calmata, giù le mani da Baglioni e Sanremo»

Condividi

Matteo Renzi, durante una diretta Facebook, ha difeso a spada tratta Claudio Baglioni, nella bufera in questi giorni dopo alcune esternazioni sui migranti (clicca qui per leggere). «Attaccare lui e Sanremo dimostra che hanno perso il senso del limite. Salvini, anzichè stare buono e zitto, ha attaccato Baglioni perchè gli serve avere un nemico, questa è l’Italia incattivita, attaccare qualcuno e sempre. Datti una calmata e lascia che gli italiani possano godersi Sanremo: fuori la politica da Sanremo! Al Bano sì se va al Viminale e Baglioni no? Abbiamo perso lucidità. C’è libertà di espressione. Giù le mani da Sanremo, l’Italia dei cattivi non avrà la meglio». (a.mat.)

(ph: shutterstock)