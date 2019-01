Tav, Zaia: «sì al referendum»

Condividi

Il governatore del Veneto Luca Zaia interviene sulla Tav e si dice favorevole a un eventuale referendum. Lo riporta Il Giornale di Vicenza di oggi. Il presidente del Veneto afferma che il sentiment dei veneti è favorevole alle grandi opere, ma se la consultazione referendaria dovesse servire a sbloccare lo stallo lui non avrebbe nulla in contrario. Zaia infine si dice ansioso di leggere l’analisi costi-benefici, ma afferma che se fosse stata applicata in passato probabilmente molte opere non sarebbero state realizzate. (t.d.b.)