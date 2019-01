Vicenza, controlli di vicinato al vaglio di Salvini

Condividi

Linkedin email

Questa mattina, il progetto di controllo di vicinato promosso a Vicenza dall’amministrazione Rucco ha passato il vaglio del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. «Abbiamo condiviso con prefetto e forze di polizia i contenuti del protocollo d’intesa che ora dovrà avere l’approvazione formale del ministero dell’Interno», ha annunciato il sindaco al termine dell’incontro in Prefettura a cui hanno preso parte anche il consigliere comunale Nicolò Naclerio e il comandante della polizia locale Cristiano Rosini. L’iniziativa di sicurezza partecipata prevede la costituzione di gruppi di cittadini chiamati a segnalare alle forze dell’ordine, attraverso un coordinatore, situazioni di degrado e insicurezza registrate nel proprio quartiere.

Una volta ottenuto il via libera dal Viminale, «passeremo alla fase operativa – spiega Rucco -, con la definizione delle aree, la formazione dei gruppi di volontari che si terranno in contatto tramite Whatsapp e l’individuazione dei coordinatori incaricati di interfacciarsi con le forze di polizia. I coordinatori, in particolare, dovranno essere persone integerrime, oltre che prive di appartenenze politiche, e saranno appositamente formate per svolgere al meglio questo delicato servizio di volontariato. Contestualmente sarà necessario realizzare una specifica cartellonistica da installare nelle zone dove il controllo sarà attivo. Partiremo con una sperimentazione al Mercato Nuovo e nella zona di viale Milano e Campo Marzo. Il servizio, tolta la cartellonistica, sarà praticamente a costo zero per la comunità. Contiamo di avviarlo entro la primavera». (r.a.)