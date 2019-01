Azienda di Castelfranco (Tv): «giovani schizzinosi, prenderò operai in Africa»

Condividi

Farà sicuramente discutere lo sfogo di un’imprenditrice di Castelfranco Veneto (Treviso) che al programma “Stasera Italia” di Rete4 ha raccontato di aver dovuto rinunciare a metà commesse a causa della mancanza di personale. Vanessa, questo il nome della titolare dell’azienda che produce meccanica di precisione per il settore alimentare, dà lavoro a 13 operai, ma vorrebbe assumerne altri, con stipendi che possono andare dai 1500 ai 3500 euro, a seconda dell’esperienza. Le maggiori difficoltà in fase di valutazione dei curricula emergono con i giovani:«fanno gli schizzinosi – spiega l’imprenditrice – non si vogliono muovere, troppa strada da fare, l’orario di lavoro non va bene». Da qui l’idea di trasferirsi all’estero, dove «i giovani hanno voglia di lavorare» o quella, forse provocatoria, di assumere stranieri: «siamo arrivati al punto, io e il mio socio, di pensare di prendere operai in Africa e portarli qui per formarli. Pagandoli esattamente come faremmo con chiunque altro». L’imprenditrice invita poi a inviare il curriculum a *protected email* (t.d.b.)

(ph: Stasera Italia/Mediaset)