Centri migranti, prefetto Venezia indagato per frode

Condividi

Linkedin email

Si torna a parlare di irregolarità nei centri di accoglienza per migranti. E ancora una volta sono i prefetti a finire nel mirino degli inquirenti. Come riporta Andrea Priante sul Corriere del Veneto edizione di Vicenza e Bassano di oggi a pagina 3 e 4, sono infatti indagati l’attuale prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, e l’ex prefetto di Treviso, Maria Augusta Marrosu, oggi in pensione, assieme ad altre 40 persone, per la gestione del cara di Gradisca d’Isonzo (Gorizia). I reati ipotizzati per Zappalorto e Marrosu sono concorso esterno all’associazione, frode nelle pubbliche forniture e mancato controllo delle fatture presentate dalla onlus siciliana che gestiva il centro. Nel corso degli anni inoltre sono emersi particolari inquietanti sul modo in venivano trattati i migranti. Zappalorto si difende sostenendo di aver effettuato tutti i controlli e rivendicando l’estromissione delle cooperative poco trasparenti. (t.d.b.)