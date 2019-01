Padova, arriva “Night bus”: corse anche in orario notturno

Condividi

A Padova verrà lanciato “Night Bus“, un servizio integrativo di Busitalia che offrirà corse anche di notte, “a chiamata”, in via sperimentale grazie al finanziamento del Comune e dell’Università di Padova Sarà attivo tutti i giorni dalle 21 alle 24 il lunedì, martedì, giovedì e domenica. Dalle 21 alle 3 invece mercoledì venerdì e sabato. Per prenotare la corsa sarà possibile usare un’app, che fornirà anche indicazioni sui tempi di attesa. «Attiviamo un servizio che ci era stato richiesto più volte e che mancava – commenta in un comunicato il sindaco Sergio Giordani -. L’obiettivo per noi non cambia, è quello di rendere la città più vivibile giorno e notte anche attraverso un’offerta sempre più puntuale e moderna di trasporto».

Il servizio sarà effettuato da navette da 9 o 16 posti. Per usufruirne l’utente dovrà scaricare l’applicazione “Night Bus” sul proprio device e inserire i propri dati. Il costo di ciascuna corsa sarà di poco superiore al prezzo del biglietto del trasporto pubblico urbano (1,50 euro). In una prima fase il pagamento sarà effettuato a bordo, in contanti, all’arrivo della navetta, direttamente all’autista, successivamente sarà possibile anche con una carta di credito collegata all’account Night Bus. Il servizio sarà attivo da venerdì 18 gennaio, le corse potranno essere prenotate attraverso l’applicazione Night Bus da mercoledì 16 gennaio.