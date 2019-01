Padova, studente 17enne trovato impiccato

Condividi

Uno studente di soli 17 anni è stato trovato senza vita dai genitori nel garage di casa sua, in provincia di Padova. Il giovane ha usato la cintura dei pantaloni. Non ci sarebbero dubbi sul suicidio. Si indaga ora per capire cosa possa esserci dietro il gesto, se un malessere nascosto o un tragico gioco in stile Blue Whale.

Sos Suicidi. Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.768

