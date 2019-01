Perde il volo e deve aspettare 4 ore: la reazione della ragazza [VIDEO]

Ammazzare il tempo, fare ginnastica, sedurre qualche ragazzo. Queste tre cose riassunte in una sola: un balletto, diventato virale in poche ore sul web. La protagonista è la studentessa americana Katie Gould che ha postato la sua performance su Twitter, dopo aver scoperto di aver perso l’aereo e di dover aspettare 4 ore prima del prossimo volo. Parte integrante e fondamentale della coreografia il gatto Bowie. Katie ha ricevuto anche l’apprezzamento dell’attore Joseph Gordon-Levitt, che nel film (500) giorni insieme eseguiva un ballo simile. (t.d.b.)

I missed my flight and it was 4 hours until the next so this is what I did pic.twitter.com/BPHMU9q5km

— lil hunny (@katiemgould) 10 gennaio 2019