Si conoscono su Facebook e si sposano subito. Poi l’incredibile scoperta

Condividi

Linkedin email

Si conoscono su Facebook e si sposano quasi subito, dopo soli 10 mesi. Poi l’incredibile scoperta. Per la vietnamita Nguyen Van Anh, per fortuna, la sorpresa è stata positiva e sembra avere i connotati di una fiaba. Galeotta fu la foto di un personaggio famoso in cui compariva anche un certo Dang Tuang. La donna gli ha scritto su Facebook chiedendogli se conoscesse il suo idolo, ma lui non lo conosceva. Chattando però i due hanno instaurato un legame di amicizia. Lui però lavorava in Russia e quindi la loro relazione era a distanza. Ciononostante si sono fidanzati dopo 6 mesi di chat e dopo 10 hanno deciso che volevano stare insieme per il resto della loro vita. Così Tuang vola in Vietnam per chiedere il permesso al padre di lei e Nguyen vola in Russia per i documenti. Lì scopre che l’amato le aveva tenuto nascosto un particolare: è un ricco uomo d’affari, milionario. Ora hanno due bambini e lei assicura: «mi sono innamorata della sua personalità, lo avrei sposato anche se non fosse stato ricco». (t.d.b.)

(Fonte: Ilmessaggero)

(ph: Shutterstock – Kid315)