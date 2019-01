Sì Tav, a Torino anche assessore Cicero di Vicenza

Condividi

Linkedin email

Anche il Comune di Vicenza ha partecipato alla manifestazione Sì Tav di Torino, rappresentato dall’assessore alle Infrastrutture e Mobilità Claudio Cicero. «Eravamo tantissimi – racconta in una nota Cicero – in rappresentanza di un’Italia che non solo vuole, ma che ha bisogno di questa infrastruttura. Siamo già in ritardo di decenni sul sistema della mobilità veloce e non c’è più tempo da perdere. Ce lo chiedono gli imprenditori e ce lo chiedono i cittadini: perdere questo treno significa essere fuori dall’Europa».

«Stiamo facendo massa critica con le nostre associazioni di categoria – aggiunge il sindaco Francesco Rucco – e oggi abbiamo preso contatti con le province venete per un’azione condivisa. Come presidente di Provincia ho già aperto un tavolo con i sindaci interessati al tracciato e a breve incontreremo i parlamentari vicentini per fare pressione sul governo. Il nostro messaggio è chiaro: Vicenza vuole questa infrastruttura, che considera strategica e non più rinviabile nei tempi di realizzazione. Noi stiamo convintamente facendo la nostra parte e non abbiamo intenzione di fermarci finché non vedremo partire i lavori».