Arresto Battisti, Raimo: «non gioisco per galera, ascoltate De André»

Condividi

Linkedin email

Lo scrittore romano e assessore alla cultura nel terzo municipio di Roma Christian Raimo va controcorrente sul caso dell’ex terrorista “rosso” Cesare Battisti, arrestato in Bolivia e prossimo all’estradizione in Italia, dove dovrebbe scontare due ergastoli.«Ho firmato quattordici anni fa un appello per la liberazione di Cesare Battisti – scrive Raimo su Facebook. Ho conosciuto, ho lavorato insieme, a parenti di quelle che sarebbero le vittime di Cesare Battisti, ascoltato il loro dolore. Ho letto alcuni romanzi di Cesare Battisti e non mi sono mai piaciuti. Non ho mai festeggiato per la galera a qualcuno. Per me l’ergastolo andrebbe abolito, per me andrebbero abolite le galere. Se non Angela Davis, basta leggere quello che scrivono da anni Luigi Manconi o Stefano Anastasia, o ascoltare anche mezzo minuto di una canzone quasi a caso di De Andrè».

«Si può rivendicare di essere esseri umani complessi – conclude Raimo – che hanno a cuore il valore della storia, della riflessione politica, e che, con una responsabilità istituzionale, o con un ruolo da intellettuali, non trasformano la storia di un paese in una faida di vendette incrociate». (t.d.b.)

(ph: Facebook – Christian Raimo)