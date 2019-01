Bolivia, arrestato ex terrorista Battisti: torna in Italia

Condividi

Linkedin email

L’ex terrorista “rosso” Cesare Battisti è stato arrestato in Bolivia, a Santa Cruz de la Serra. «Salvini, è in arrivo un piccolo regalo» ha subito commentato su Twitter il figlio del presidente Jair Bolsonaro. Durante la campagna elettorale infatti aveva garantito l’estradizione di Battisti, condannato in Italia a 2 ergastoli per 4 omicidi. Poi è arrivato anche il mandato di arresto ufficiale, ma nel frattempo Battisti era scappato. Secondo l’Agenzia di informazioni e sicurezza esterna ha affermato di essersi messa sulle sue tracce fin da subito e di averlo infine braccato grazie all’azione congiunta di diversi agenti e la collaborazione dell’Interpol. L’Aise aggiunge anche che è stato aiutato a scappare, ma che poi i suoi contatti lo hanno abbandonato. Grande soddisfazione in Italia sia nel mondo della politica da Renzi a Salvini, sia per i familiari delle vittime, tra cui il veneziano Lino Sabbadin, ucciso nel 1979. Ora si attende il rientro in Italia di Battisti. (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph: Agencia Brasil)