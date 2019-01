Calendario L.R. Vicenza, presidente Accademia Olimpica: «città svenduta»

Condividi

Linkedin email

Il presidente dell’Accademia Olimpica Gateano Thiene interviene per la prima volta sul caso dei calciatori del L.R. Vicenza ritratti in mutande al teatro Olimpico in occasione del calendario a scopo benefico realizzato prima delle feste natalizie e ambientato in diversi luoghi di elevato valore storico, artistico e culturale del capoluogo berico. Come riporta Nicoletta Martelletto sul Giornale di Vicenza di oggi Thiene non ha gradito per niente il calendario: «i nostri tesori culturali e artistici non hanno bisogno di viaggiare in questo modo. La città così va svenduta, e queste foto sono di un provincialismo assoluto». Sul tema Vvox era intervenuto con due articoli di Cesare Galla lo scorso 3 novembre e 7 dicembre. Il presidente dell’Accademia Olimpica afferma inoltre di aver chiesto chiarimenti al sindaco Rucco, senza ricevere risposta. (t.d.b.)