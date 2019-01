Il Salvini double-face: duro con gli immigrati, buonista con gli ultras violenti

Condividi

Linkedin email

La guerra in corso fra il sistema sportivo italiano e il governo (ma sarebbe più appropriato dire “la Lega”) prosegue su tutti i fronti: Coni, federazioni, grandi eventi, contributi. Lunedì 7 gennaio c’è stata una nuova puntata in occasione della riunione straordinaria a Roma dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, convocata dal Ministro dell’Interno nonché vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini dopo la guerriglia urbana fra tifosi dell’Inter e del Napoli, in cui è morto il capo ultrà Daniele Belardinelli. Oggetto del super-vertice: le misure anti-violenza nel calcio. Un problema che costa 30 milioni di euro all’anno allo Stato, che, da luglio a novembre del 2018, ha dovuto mobilitare 75.000 agenti per presidiare stadi e luoghi sensibili.

Da un lato del tavolo c’erano «il felpa», com’è soprannominato il segretario della Lega Salvini, e il suo compagno di partito, nonché braccio destro e sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Che, da quando ha ricevuto la delega allo Sport, non perde un’occasione per tartassare i vertici e le istituzioni sportive nazionali. A dire il vero erano presenti anche il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni (pure lui Lega) e il Capo della Polizia Franco Gabrielli, ma la scena l’hanno monopolizzata Salvini e Giorgetti.

Sull’altro lato del desk il presidente del Comitato Olimpico Giovanni Malagò (bersaglio n. 1 di Giorgetti) e quelli della Federcalcio e della Lega di Serie A, Gabriele Gravina e Gaetano Miccichè. I quali, poveretti, conteranno senz’altro qualcosa nel peraltro sempre più ristretto perimetro della autonomia dello sport, ma nel rapporto con lo Stato ormai sono ridotti a comparse.

Tutti si aspettavano che, nella riunione dell’Osservatorio, il celodurista inflessibile e autoritario Salvini varasse misure di eccezionale rigore ed urgenza per eliminare una buona volta la violenza nel calcio, che da decenni ogni Governo in carica si è proposto ed ha tentato di arginare senza però mai riuscirci. Anzi, ottenendo come unico risultato quello di portare la violenza fuori degli stadi: nelle strade e nelle piazze delle città e nei campetti delle serie minori. Non solo. Perché all’interno degli stadi alla violenza è subentrato il razzismo e le misure adottate dagli organismi internazionali e nazionali del calcio per sopprimerlo, in Italia sono state inefficaci. Anche perché lo Stato non sempre ha fatto la sua parte fino in fondo.

Le aspettative per il pugno di ferro di Salvini erano così radicate che perfino un pacato diplomatico di tipo curiale come Malagò, per non prendersi indietro, alla vigilia si era lasciato andare a una esplicita richiesta: «serve un modello alla Thatcher, con normative che permettano di fare processi per direttissima». E anche Gravina, personaggio più abile per ora a lavorare dietro le quinte (basta ricordare con che manovre di corridoio è riuscito a farsi eleggere) piuttosto che alla ribalta, aveva preparato un pacchetto di proposte rigorose in cui spiccavano l’inasprimento del Daspo e delle altre sanzioni in campo sportivo, civile e penale.

Insomma tutti pensavano a un Salvini sulla linea del «no immigrati», pronto quindi a mobilitare l’esercito, i Lagunari e magari i servizi segreti contro gli hooligans nostrani. E, per non sembrar da meno, avevano a loro volta mostrato i muscoli.

E invece no. «Il felpa» ha spiazzato gli interlocutori. Partendo da una premessa sballata: gli italiani che assistono settimanalmente alle manifestazioni sportive sono 12 milioni, i Daspo appena 6.000. Come dire: «i cattivi» sono quattro gatti, vuoi mettere… Infatti sono talmente una minoranza che nessuno più riesce a controllarli. E lui ha dovuto convocare una riunione straordinaria dell’Osservatorio per affrontare in emergenza il problema. Il confronto buoni-cattivi poi è insostenibile. Sarebbe come dire che in Italia, su 60 milioni di cittadini, i delinquenti sono poche decine di migliaia e quindi sono un problema marginale. E se anche i soggetti a Daspo fossero solo 6.000, che mica sono pochi fra l’altro, i violenti che operano a ridosso o dentro le manifestazioni sportive sono anche dieci volte tanti, visto che quelli che le forze dell’ordine riescono a prendere sono, loro sì, una esigua minoranza.

Ma come, il ministro dell’Interno che vede in ogni immigrato un potenziale terrorista o comunque un criminale, minimizza sugli ultras nostrani, fra cui primeggiano noti estremisti politici e, si dice, molti camorristi e pregiudicati? Ma da chi si fa consigliare Salvini in materia? Forse da quel Luca Lucci, capo della Curva Sud del Milan, con cui è stato fotografato in atteggiamento amichevole il 17 dicembre e che è un pregiudicato per spaccio e lesioni gravi a un tifoso avversario?

L’ineffabile ministro dell’Interno adotta invece la linea morbida, arriva a sostenere che «il clima di guerriglia non c’è» e ad ipotizzare la revoca del divieto delle trasferte collettive perché «un treno con 1.000 persone è più controllabile di 100 persone che si avvicinano con dei mini-van in ordine sparso allo stadio». Ne è proprio sicuro? Ha dimenticato le battaglie nelle stazioni, le devastazioni dei vagoni, gli assalti alle linee ferroviarie? Tutti o quasi rimasti impuniti?

Il suo unilaterale e miope buonismo gli fa ipotizzare che, per evitare guai, sarebbe sufficiente non far giocare alla sera le partite a rischio. E chi rimborsa del danno che ne deriverebbe le televisioni che hanno pagato più di un miliardo i diritti televisivi e decidono loro non solo gli orari dei match ma anche anticipi e posticipi? La Lega Calcio, lo Stato?

Sul razzismo negli stadi, materia evidentemente delicata per lui e per la Lega, Salvini dice che la sospensione delle partite per cori razzisti è «molto scivolosa». Senza contare la ambiguità dell’aggettivo, ci si sarebbe aspettati dal vice presidente del Consiglio l’unica linea degna di un uomo di Stato, la condanna senza se e senza ma. La linea del governo è invece orientata in senso diametralmente opposto a quella della Federcalcio, che vorrebbe un inasprimento della normativa sulla sospensione.

Almeno il suo sottosegretario Giorgetti ha dato un contributo un po’ più realistico, riconducendo le contromisurea urgenti riforme del diritto vigente (responsabilità oggettiva, certezza della pena, procedimenti rapidissimi) . Ma non è bastato a frenare il coro di no con cui tutto il mondo del calcio ha risposto alla linea di Salvini.

(ph: MoiraM – Shutterstock)