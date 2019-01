Migranti, Bonino: «Italia incattivita, Europa vergognosa»

Condividi

Linkedin email

In occasione del conferimento della laurea honoris causa in scienze politiche per le istituzioni e le organizzazioni internazionali, la senatrice di “+ Europa” Emma Bonino è tornata sulla questione dei migranti a bordo delle navi ong “Sea Watch” e “Sea Eye“. «Abbiamo avuto 27 Paesi in frenesia per 49 migranti in mare sulle navi Ong: il record della vergogna dell’Europa intergovernativa» ha detto la Bonino, aggiungendo che in un’Italia «incattivita» sono stati «sdoganati sentimenti un po’ torbidi». «Il reato più grave è stare con le mani in mano» ha concluso la senatrice. (t.d.b.)

(Fonte: Ilgiornale)

(ph: Imagoeconomica)