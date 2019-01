Over the top: 10 conduttori tv che… hanno rotto!

Condividi

Anno nuovo, tv… vecchia. Format triti e ritriti, e soprattutto sempre le stesse facce a occupare il palinsesto. E allora, ecco una top 10 di personaggi televisivi che hanno stufato e che speriamo raggiungano presto “quota 100”.

(N.B: dalla classifica sono esclusi i giornalisti e gli opinionisti, in vista di future classifiche)

10 – Mara Venier



Relegata da alcuni anni al ruolo di giudice/opinionista nei talent e reality Mediaset, a settembre la Venier è tornata ad essere “la” signora della domenica” di Rai1, a ben 25 anni dalla sua prima conduzione. Dopo il flop delle sorelle Parodi, si è deciso di puntare sull’usato garantito. In effetti, con il suo stile acqua e sapone è una matrona ideale, ma l’impressione è che sia lei la prima a non divertirsi più.

9 – Piero Chiambretti

Il Pierino catodico è ormai da anni prigioniero di se stesso. Markette, Chiambretti night, Cr4… sempre lo stesso format aggiornato di volta in volta. Chiambretti è un po’ un fumetto, nelle fattezze e nei modi, a suo agio in un mondo colorato e bislacco, popolato da personaggi improbabili. Ha dalla sua la simpatia, ma i tempi in cui faceva ridere gli italiani vestito da postino sono un lontano ricordo.

8 – Gigi Marzullo

Cari amici della notte, buonanotte, anche questa notte… da un quarto di secolo. Non bastasse, il conduttore di Sottovoce è oggi ospite fisso del salotto di Che tempo che fa, dove è diventato parodia di se stesso, con le sue tediose domande filosofiche senza risposta. Marzullo non può vivere senza andare in tv… oppure una tv senza Marzullo è possibile?

7- Antonella Clerici

“La donna più potente della Rai”, praticamente un Pippo Baudo in gonnella, è il volto familiare e rassicurante che piace al pubblico over 60. Dopo l’addio ai fornelli della Prova del cuoco, “Antonellina” è tornata al prime time con una prova ben più difficile: rendere attuale lo storico Portobello del compianto Tortora. Esperimento fallito e naufragato in un mare di noia. Come sempre, del resto.

6 – Belen Rodriguez

Nel corso della sua “carriera”, Belen è passata dalla spiaggia dell’Isola dei famosi, alla scala di Mammucari, alla farfallina di Sanremo, alla conduzione di Tu si que vales, brutta copia di Italia’s got talent. Quando non è impegnata sui set pubblicitari o a fare alzare lo share dei programmi Mediaset, passa le giornate pubblicando selfie su Instagram. Belen è la prova vivente che nella vita è sopratutto una questione di culo!

5 – Simona Ventura

Sono lontani i tempi d’oro in cui la Simonita nazionale conduceva l’Isola dei Famosi e Quelli che. Dopo essere stata riesumata da Mediaset per condurre due dei programmi più trash della storia tv, Selfie e Temptation Island, da pochi giorni la Ventura è tornata fra le braccia dell’amico Carlo Freccero su Rai 2. Siamo sicuri che il suo motto “crederci sempre, arrendersi mai” sia ancora valido?

4 – Flavio Insinna

Un uomo (quasi) rovinato da Antonio Ricci, dai retroscena sui “magheggi” del gioco dei pacchi, fino al colpo di grazia del fuori onda in cui il conduttore se la prende con una concorrente definendola «nana di merda». Dopo una breve pausa per far calmare le acque, Insinna è tornato in video prendendo il timone de L’Eredità al posto del compianto Frizzi. Inspiegabilmente.

3 – Gerry Scotti

Lo zio Gerry è il volto di Canale 5 da ormai 30 anni. Praticamente un gabibbo umano, con 3-4 programmi all’anno (Caduta libera, The Wall, Tu si que vales, Chi vuol essere milionario). Con l’avanzare dell’età, però, Virginio diventa sempre più simile al pensionato che al bar ripete sempre gli stessi aneddoti, le stesse battute, le stesse banalità. Forse la pensione non sarebbe una cattiva idea.

2 – Barbara D’Urso

Non paga di apparire in video 6 giorni su 7 da più di 10 anni con le sue faccine da meme, la regina del trash targato Mediaset si prepara a un 2019 da pigliatutto. Nel corso dell’anno Carmelita sarà in tv con Pomeriggio 5 e Domenica Live, tornerà dopo 15 anni a condurre il Grande Fratello e dopo oltre 20 a vestire il camice della Dottoressa Giò… Ebbasta!

1- Fabio Fazio

Complice la nuova dirigenza “sovranista” di Viale Mazzini (e gli ascolti non proprio brillanti), Fazio è destinato a tornare nel feudo di sinistra di Rai3, dove potrà continuare a imbarazzare gli ospiti con la banalità delle sue domande e l’inconsistenza dei suoi monologhi. In saecula saeculorum? Ma anche no.

Menzioni d’onore: Michelle Hunzicker, Paola Perego, Ezio Greggio, Carlo Conti, Silvia Toffanin.