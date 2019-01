Padova, hai tanti amici sui social? Non paghi il barbiere

Condividi

Dopo Milano sbarca anche a Padova l’iniziativa di associare i “seguaci” sui social network a sconti nei ristoranti o altri esercizi commerciali. Come riporta Il Mattino a pagina 30, si tratta di un barbiere del centro storico, che applica uno sconto del 50% su barba e capelli a chi dimostra di avere dai 1000 followers in su su Instagram. E per chi ne ha più di 10 mila il servizio è gratuito. In cambio il cliente dovrà postare una foto del locale, così, sostengono i titolari, sia loro che i clienti “influencer” hanno visibilità. (t.d.b.)

(ph: Estrada Anton – Shutterstock)