Spopolano ristoranti “griffati” a tema mafia: «piacciono ai giovani»

Un ristorante di nome “Mafia“, con camerieri che trattano i clienti ispirandosi agli stereotipi cinematografici dei mafiosi, menu con pizza “Cosa nostra” e proiezione de “Il padrino“. Ad Amman, capitale della Giordania, il fondatore del locale Hakam, che per 20 anni ha vissuto in Italia, assicura che funziona tantissimo. «Chiamarli “Mafia” ci piaceva e con i ragazzi questa parola funziona». Ma l’ambasciata italiana ha chiesto, per rispetto, di modificare nome e stile del locale. «Ora ci chiamiamo “I Tre Pazzi” – spiega Hakam – ma non entra in testa a nessuno e la gente qui continua a chiamarci “Mafia” perché così è abituata. Dopo l’intervento dell’ambasciata abbiamo dovuto rivoluzionare ogni cosa: logo, arredi, divise dei camerieri, piatti e bicchieri, stampati, perfino i menu».

Il fenomeno si chiama “mafia sounding” ed è diffuso in tutto il mondo e anche in Italia, dalla pizzeria “Il

Padrino” alla braceria “Cosanostra” (il cui titolare spiega però che l’origine del nome non ha nulla a che vedere con l’associazione criminale), passando per il recente caso del ristorante “Corleone” della figlia di Totò Riina. Una sorta di moda, fortemente criticata dal presidente della Commissione Antimafia, il senatore M5S Nicola Morra. «Abbiamo imparato – spiega Morra all’Adnkronos – che la banalizzazione del male è tecnica finalizzata a farlo accettare come se fosse obbligatorio convivere con lo stesso. Sarebbe il caso di invertire la tendenza e far capire a chi in buona fede commette questi errori che mai e poi mai un modello mafioso può diventare, anche semplicemente a livello commerciale, un modello da assumere». (t.d.b.)

(foto: ristorante a tema mafia a Siviglia, Spagna ph: Mike Dotta – Shutterstock)