Treviso, centro Django in piazza contro chiusura

Il centro sociale Django di Treviso è sceso in piazza ieri assieme all’associazione OpenPiave contro la chiusura paventata dal sindaco di centrodestra Mario Conte, dopo la querelle sulla regolarità del capannone adibito ai concerti. La questione parte dalla riqualificazione dell’ex caserma dove ha sede il centro sociale che potrebbe essere spostato in un altro punto della città o forse anche estromesso dai confini urbani.«L’opposizione sociale di Treviso, la miglior risposta a chi ci vorrebbe zitti e morti in una città cimitero con il sindaco Conte come custode dei cancelli – scrivono i militanti del centro su Facebook -. La difesa degli spazi sociali diventa attacco a chi ci vorrebbe tutti e tutte zombie chiusi e chiuse in casa con la paura del diverso. Da Conte solo bugie». «Questo è l’unico luogo libero in città» aggiunge un portavoce dell’associazione OpenPiave. (t.d.b.)

(ph: Facebook – Cso Django)