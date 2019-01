Treviso, scende dall’auto per aiutare gufo: giovane investita e uccisa

Condividi

Linkedin email

Tragedia in provincia di Treviso dove ieri sera una giovane ragazza, Angela Pozzebon, 26 anni, è scesa dalla sua auto a Piavon di Oderzo per soccorrere un gufo che aveva visto agonizzante sulla strada. Un uomo di 79 anni che sopraggiungeva a bordo della sua auto però non l’ha vista e l’ha centrata in pieno. La povera Angela è morta sul colpo. La 26enne era nata a Montebelluna e viveva a Istrana. I carabinieri stanno ancora indagando. (t.d.b.)

(ph: Facebook – Angela Pozzebon)

(Fonte: TrevisoToday)