Venezia, morta dopo 2 anni di coma agente “Sissy” Trovato Mazza

Le forze dell’ordine e il mondo del calcio a 5 femminile piangono oggi la morte di Maria Teresa Trovato Mazza, per tutti Sissy che vinse con la Pro Reggina il primo scudetto nella storia della Serie A femminile. Era anche un’agente della polizia penitenziaria nel carcere femminile della Giudecca di Venezia. Era in coma da 2 anni dopo che uno sconosciuto le sparò in testa nell’ascensore dell’ospedale civile veneziano mentre era in servizio. Si era anche ipotizzato che non ci fosse un responsabile e che si trattasse di un tentato suicidio, a cui la famiglia non ha mai creduto. A tutt’oggi la dinamica del tragico evento non è ancora stata chiarita. (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph: Facebook – Chil’havisto/RaiTre)