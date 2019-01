112 chili di pasta al formaggio, scadenza tra 30 anni: sul web va a ruba

Condividi

Gli americani pazzi per il secchio di 112 chili di pasta al formaggio precotta con scadenza nel 2039. Il prodotto, che si chiama Chef’s Banquet Macaroni & Cheese Storage Bucket distribuito dalla Costco, è andato subito esaurito online. Il costo del secchio da 180 piatti costa 89,90 dollari (circa 77 euro). I commenti di chi l’ha provato sono tutti positivi: «delizioso», «onestamente mi aspettavo qualcosa che avesse un sapore orribile ma è buonissimo». L’unica perplessità di alcuni utenti è proprio sulla scadenza di 30 anni. Alcuni azzardano: «è possibile per la quantità di conservanti e additivi presenti in massa». Ma intanto il prodotto è andato a ruba, andando rapidamente sold out. (a.mat.)

