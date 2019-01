Analfabetismo motorio, allarme in Italia: «bimbi non sanno più fare capriole»

Condividi

Per i bambini e giovanissimi italiani si può parlare di analfabetismo motorio. A dirlo è il responsabile della preparazione fisica delle nazionali di basket con una lunghissima esperienza nei settori giovanili. «Ai ragazzi di oggi mancano i fondamentali di base. Penso, per esempio, alle capacità di coordinazione che si imparano con il gioco e l’esperienza. Non è luogo comune dire che è anche perché non ci sono più campetti e oratori».

I dati Istat confermano che siamo il Paese più sedentario d’Europa: se si guarda la fascia d’età tra i 6 e i 10 anni, i bambini che non hanno praticato sport nel 2017 sono il 18,8%. Un dato che diventa ancora più preoccupante se si guarda la fascia d’età precedente, tra i 3 e i 5 anni: qui la percentuale di chi non pratica sport né attività fisica arriva al 48,8%. Tutto questo ha ricadute negative sul benessere fisico, come sembra confermare i dati dell’Unicef che nel 2017 ha dichiarato che in Italia la percentuale di bambini e adolescenti obesi è aumentata di quasi 3 volte rispetto al 1975.

«Molti bambini ormai non sanno nemmeno fare una capriola – spiega Sara Simeoni, ex primatista del mondo in salto in alto, eletta atleta del secolo dal Coni e ora insegnante di educazione fisica in una scuola media di Verona -. Non bisogna assolutamente sottovalutare il fenomeno. I bambini di oggi hanno difficoltà che riguardano lo spazio e le capacità di movimenti. Esercizi che sembrano banali, come le capriole, ora bisogna insegnarli». Da non sottovalutare le paure di mamma e papà, terrorizzati da sbucciature e slogature: «anche loro andrebbero educati e rimessi al loro posto». (a.mat.)

Fonte: quotidiano.net

(ph: shutterstock)