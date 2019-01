Battisti, Scalzone (ex Potere Operaio): «ora amnistia»

Condividi

Dopo la cattura di Cesare Battisti in Bolivia e il suo rientro in Italia dopo 37 anni di latitanza, Orenste Scalzone, co-fondatore di Potere Operaio, da sempre strenuo difensore dei terroristi rossi che con lui soggiornarono impuniti a Parigi grazie alla copertura delle autorità francesi, commenta la vicenda. «Chiusura di un’epoca? Più che altro, per chiusura si intende quella delle porte di una cella dietro qualcuno, un essere umano, che secondo loro dovrebbe essere destinato a cent’anni di solitudine. Altro che “voltar pagina”. Qui si parla di catenacci, ergastolo, fino a morte definitiva. Ci sono esempi – ricorda – in cui i poteri costituiti hanno ritenuto che bisognasse “voltar pagina”, con un “oblìo giudiziario”, “rinuncia alla pena”. E quando ritenevano di farlo la via maestra era quella di misure di amnistia, indulto, grazia, prescrizione, perfino depenalizzazione».

«Battisti era un ragazzino, sconosciuto ai più anche nei movimenti in quegli anni – ricorda Scalzone -. Un adolescente forse iperattivo, pieno di vita, presto divenuto ribelle. Insomma, un rivoltoso medio. Ritengo che con le logiche di editoria e spettacolo sia diventato così una sorta di simbolo, per certuni mitico, per cert’altri mostruoso. Ha subito alla fine un’estradizione a vario titolo anche “illegale”, che calpesta principî e trattati dell’ “ordine giuridico internazionale”». Scalzone conclude: «Battisti resterà sempre “presunto” autore di questo e quello. Il ministro della guerra interna di turno, l’orrido Salvini, è apertamente, ufficialmente, per funzione, per ruolo, responsabile di sangue sparso in misura vertiginosamente più grande». (a.mat.)

