«Bianchi più intelligenti dei neri, lo dice Dna»: Watson rischia ritiro del Nobel

James Watson, biologo americano 90enne, conquistò il premio Nobel nel 1962 insieme a Maurice Wilkins e Francis Crick per le loro scoperte sulla struttura a doppia elica del Dna. Oggi è al centro delle polemiche dopo la sua affermazione all’emittente americana Pbs sul fatto che esisterebbero «prove scientifiche» della «differenza intellettiva e cognitiva tra bianchi e neri». Watson ha sostenuto che le persone di colore presenterebbero un quoziente intellettivo inferiore a causa di una «particolare conformazione» del Dna. Una tesi che il biologo aveva stata sostenuto pubblicamente già nel 2007 e che gli era costata il licenziamento dall’Università di Cambridge.

Ora, come riporta The Guardian, aver ribadito questa tesi potrebbe costargli la revoca del premio Nobel, richiesta già avanzata da diverse istituzioni accademiche. A difenderlo il figlio Rufus: «mio padre è stato subito dipinto come bigotto e razzista, ma ritengo ridicole tali accuse. Ha semplicemente condiviso quello che è emerso dalle sue ricerche nel campo della genetica. Ha trascorso quasi tutta la vita in laboratorio e ogni sua parola si basa solo sulle evidenze scientifiche raccolte in oltre sessant’anni di attività. Il mondo accademico gli deve rispetto». (a.mat.)

