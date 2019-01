Padova, liceali torturano un pollo per gioco [VIDEO]

Condividi

Fa molto discutere un video girato da alcuni 18enni di un liceo di Padova e postato su Instagram in cui i ragazzi si divertono a prendere a calci e torturare una gallina. Il video è stato ripreso anche dall’associazione “100% animalisti“. «Gli autori non sono extracomunitari – affermano gli animalisti in un comunicato – i bastardi del vile atto, sono dei liceali della Padova “bene”». Il movimento nato proprio a Padova annuncia ripercussioni per i responsabili del gesto. Anche i carabinieri ora stanno cercando di individuarli. (t.d.b.)

(ph: Shutterstock – Napocska)