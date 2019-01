Pfas, fascicolo chiuso: 13 indagati

Condividi

La Procura di Vicenza ha chiuso le indagini preliminari del primo filone di inchiesta sull’inquinamento da Pfas, con il rinvio a giudizio di tredici indagati della Miteni per avvelenamento delle acque e disastro innominato. Legambiente, in una nota, esprime soddisfazione per l’avvio di un processo che ha chiesto da anni e per la presenza dell’azienda giapponese Mitsubishi e della multinazionale tedesco-lussemburghese Icig nel secondo filone di inchiesta aperto dalla Procura di Vicenza.

«La nostra associazione approfondirà i motivi per cui, allo stato attuale, non sono state applicate le fattispecie delle legge 68/2015, tra cui quella di disastro ambientale che, a differenza di quella di “disastro innominato“, ha tempi di prescrizione ben più lunghi e rende meno difficoltosa l’identificazione dei responsabili. Auspichiamo – conclude l’associazione ambientalista – che il prosieguo dell’iter investigativo e delle indagini parallele relative allo sversamento di acido (GenX) da parte della Miteni prendano in considerazione le fattispecie della legge sugli eco-reati». (a.mat.)

