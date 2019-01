Radicali difendono Sfera Ebbasta: «stupido indagarlo»

Condividi

L’eurodeputato dei Radicali e tesoriere dell‘associazione Luca Coscioni Marco Cappato è intervenuto su Twitter in difesa del trapper Sfera Ebbasta, che a seguito di un esposto di due senatori di Forza Italia è stato iscritto nel registro degli indagati a Pescara per «istigazione all’uso di droga». «Indagare Sfera Ebbasta per istigazione all’uso di sostanze stupefacenti – scrive Cappato – è un’iniziativa stupida e pericolosa, che ci costringerà a divulgare i testi delle sue canzoni in difesa della libertà di espressione». Anche sul sito dei Radicali si leggono parole contrarie all’iniziativa dei due senatori forzisti. «Se il bersaglio è rappresentato dalle”‘frequenti oscenità” dei testi delle canzoni di Sfera Ebbasta e dai riferimenti “all’uso di droghe e allo spaccio, senza mai accennare alle negatività di tali pratiche, anzi prospettando tale stile di vita come simbolo di successo”, allora c’è un’ampia discografia mondiale da portare sul banco degli imputati. La criminalizzazione dei consumatori di sostanze stupefacenti è non solo ridicola, ma molto pericolosa. E insostenibile per il nostro sistema della giustizia. A breve – conclude la nota – ripartiremo con un tour per promuovere corsi di autocoltivazione della cannabis». (t.d.b.)

(foto Marco Cappato ph Imagoeconomica, Sfera Ebbasta ph Instagram)